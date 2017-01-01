Объявлены конкурсы на проектирование краеведческого музея и ледового дворца спорта в Перми

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Территория завода им. Шпагина

Фото: Константин Долгановский

Вчера, 31 октября, краевое Управление капстроя объявило конкурс на поиск подрядчика, который займётся проектированием работ по реставрации и приспособлению корпусов «Завода им. Шпагина» под краеведческий музей. Об этом сообщают в краевом минстрое.

Начальная цена контракта — 125 млн руб. Проектирование будет длиться чуть больше года, после чего начнётся реставрация. Работы по формированию музейно-культурного комплекса должны быть завершены к 2023 году — 300-летию Перми.

Кроме того, сегодня краевой УКС объявил закупку на проектирование ледового дворца спорта в Перми. Начальная центра контракта — 36 млн руб. Новый центр появится на ул. Шпальной, 2 в Дзержинском районе Перми. Проектирование будет длиться год со дня заключения государственного контракта с подрядчиком. Строительство нового центра фигурного катания завершится к 2023 году.