С 1 декабря будут введены транспортные карты для не льготных категорий пассажиров

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На заседании консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения обсудили нововведения транспортной реформы, требования к автопарку перевозчика и вопрос перевода кондукторов в муниципальную организацию. О заседании сообщают в пресс-службе Пермской городской думы.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации города, обозначил, что для того, чтобы перевозчик получил муниципальный контракт, автопарк должен соответствовать следующим требованиям: «возраст» не более 12 лет, экологический класс топлива Евро-3, наличие низкопольной площадки и валидаторов, а также оформление автобусов в едином городском стиле. В автопарке должно быть не менее 20% автобусов на газовом топливе. В ходе исполнения контракта автобусы обновляются по новым стандартам: «возраст» не более 10 лет, низкопольная площадка, экологический класс топлива Евро-5, обязательное наличие валидаторов, системы кондиционирования и медиасистем с удалённым управлением контентом. Предполагается, что на 15 июля 2020 года доля автобусов, которые будут соответствуют новым требованиям, составит не менее 30% от автопарка.

«На текущий момент автобусов, соответствующих новым нормам, 144 единицы, 175 автобусов, которые соответствуют социальному стандарту, 204 единицы соответствуют минимальным требованиям и первый год могут работать в рамках контракта, 335 автобусов должны быть обновлены на входе в новый контракт. К концу 2021 года мы ожидаем, что более чем 560 транспортных средств будут соответствовать новым нормам», — сообщил Анатолий Путин.

Одним из нововведений станет появление транспортной карты для не льготных категорий пассажиров, которая начнёт действовать с 1 декабря 2019 года. Сейчас прорабатывается порядок получения и пополнения таких карт. Задача-максимум — к этой же дате ввести систему оплаты банковскими картами в общественном транспорте.

Также обсуждался вопрос нахождения кондукторов в штате перевозчика или перевода их в муниципальную организацию.

Администрация считает, что кондукторы должны остаться в штате перевозчика, а возмещение затрат на содержание кондуктора осуществлять в форме субсидии, размер которой будет рассчитывается исходя из объёма платы за проезд, собранной и перечисленной в бюджет.

«Перевозчик должен заниматься своим делом — перевозить людей. Нахождение кондуктора в штате — лишние хлопоты для перевозчика. Кондукторы собирают деньги, которые идут в бюджет, поэтому они должны контролироваться муниципальной организацией», — считает депутат Александр Филиппов.

Перевозчики поддержали депутата.