Первые ноябрьские выходные будут со снегом и оттепелью

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Первые ноябрьские выходные будут холодными, но в понедельник возможна небольшая оттепель. По данным ГИС-Центра Пермского университета, снежный покров 1 ноября будет лежать на большей части Пермского края, в том числе и в Перми. В краевой столице он составит 3—4 см.

Температура в первый день месяца ожидается -3…-8°. В ночь на 2 ноября похолодает до -8...-13° по краю и до -10° в Перми. Затем температура будет постепенно повышаться. В воскресенье температура воздуха составит -2°. Днём 4 ноября прогнозируется слабая оттепель, температура повысится до +1°. В течение всех выходных вероятны небольшие осадки в виде снега.

В Пермском крае температура в среднем в ноябре прогнозируется около нормы (это примерно на 1° холоднее, чем в прошлом году). В Перми ожидаемая средняя температура — около -5°.