Все автобусы маршрута №32 с ноября будут следовать до Васильевки

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С 1 ноября вносятся изменения в маршрут следования автобуса №32 «Микрорайон Васильевка» — «Центральный рынок». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Жители Орджоникидзевского района были недовольны тем, что часть автобусов этого маршрута следует только до остановки «Мичуринские сады». В итоге состоялась встреча начальника департамента транспорта Перми Анатолия Путина с жителями района, в ходе которой было принято решение продлить маршрут следования всех автобусов до микрорайона Васильевка.