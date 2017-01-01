День народного единства в Прикамье отпразднуют фестивалями, ярмаркой и этнографическим диктантом



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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

4 ноября по всей России отметят День народного единства. В Пермском крае начиная с конца октября к нему приурочено множество фестивалей, концертов и других праздничных мероприятий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Непосредственно в День народного единства в Березниках (Усолье) пройдёт традиционный интеллектуальный батл среди молодёжных команд, в Губахе — фестиваль национальных культур «Солнце Губахи» и праздничный концерт «У России много берегов», в Юрле — интеллектуальная игра «В единстве наша сила», в Кизеле — флешмоб «Вперёд, Россия!», в Кудымкаре — городской конкурс художественной самодеятельности среди трудовых коллективов «В семье единой» и др. Подробную информацию о мероприятиях, посвящённых Дню народного единства и запланированных в территориях Прикамья, можно узнать на сайтах и в социальных сетях местных органов самоуправления.

1 ноября многие территории Пермского края присоединятся ко Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». О том, где именно будет проходить акция, можно узнать по ссылке, выбрав необходимый субъект РФ. Написать диктант можно и онлайнс 11:00 1 ноября до 23:59 4 ноября.

Кроме того, 3 ноября в Прикамье пройдёт общероссийская акция «Ночь искусств», к которой присоединятся галереи, музеи, выставочные центры и кинотеатры. Подробнее с программой акции можно ознакомиться на сайте.

В краевой столице центральным мероприятием станет универсальная ярмарка, которая развернётся перед Дворцом культуры им. А.Г. Солдатова 4 ноября, с 12:00 до 18:00. Пермякам и гостям города будут представлены как продовольственные товары, изготовленные местными производителями, — мёд, масло, молоко, сметана, сыры, колбасы, ягоды, грибы, сухофрукты, так и изделия мастеров народных промыслов — игрушки, кухонная утварь, тёплые носки, варежки, сувениры и многое другое.

И конечно же, праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут во всех районах Перми. В Кировском районе состоятся тематические обзоры и беседы, праздничный концерт и интерактивное занятие «Мы корни на этой земле». В Мотовилихинском районе пермяков ждут на тематических просмотрах и книжных выставках. Концертные программы, книжные выставки, семейный праздник подготовлены для жителей Свердловского района. Также 7 ноября, в 11:00, в библиотеке № 12 пройдёт патриотическая беседа «Русь единая, Русь непобедимая», а в 12:00 8 ноября в библиотеке № 25 начнётся патриотический час «С чего начинается Родина».

Полный список событий, посвящённых Дню народного единства, можно посмотреть здесь.