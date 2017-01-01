Компания Олега Чиркунова запустила онлайн-площадку по торговле алкогольными напитками в России и Великобритании



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Олег Чиркунов

ООО «Управляющая компания ЭКС» (входит в холдинг ЭКС бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова) в конце сентября подало заявку на регистрацию бренда DDWine. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уже запущена онлайн-площадка, которая обещает поставки вин напрямую от производителей. Доступны тихие и игристые вина из Франции, Италии, Португалии, Чили, Австралии, Грузии и пр. Цены на имевшийся ассортимент в четверг были в диапазоне от 239 руб. до 4,99 тыс. руб. за бутылку. Кроме того, в ассортименте есть французские водка, коньяки и пр.

Похожая онлайн-площадка DDWine, ассортимент которой состоит только из вин, была запущена в Великобритании.

DDWine — B2B-проект, ориентированный на работу с рестораторами, физические лица приобрести продукцию на площадке не смогут. Пока с DDWine в России могут работать только рестораны, у которых уже есть контракт с продавцом, в ближайшие дни появится возможность заполнить заявку на сайте. В России сегодня сервис запущен только в Перми, решение о выходе на московский рынок пока не принято.