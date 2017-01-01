Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 1 по 8 ноября

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Ночь искусств, Органный фестиваль и театральная премьера определяют культурную повестку ближайшего уик-энда и следующей недели. Выбор сложен не только для зрителей, но и для авторов «Афиши»: в программе Ночи искусств — 106 событий...

3 ноября культурные учреждения региона продлят работу до полуночи, чтобы представить зрителям особую программу в честь всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). 106 программ участников, обозначенные на специальном сайте акции — цифра не окончательная, многие из участников представят программы накануне — 1 и 2 ноября. На сайте каждый житель региона сможет составить свой уникальный маршрут и поделиться им с друзьями.

http://permartnight.ru

«Досрочно», 1 ноября «Ночь искусств» откроет Музей электротранспорта, где пройдут экскурсии в ретротрамвае и ретротроллейбусе, гостей познакомят с историей первой трамвайной линии и исторической схемой движения электротранспорта в Перми (0+).

Музей электротранспорта, 1 ноября, начало экскурсий в 18:00, 19:30 и 21:00

Библиотека им. Пушкина тоже проводит «Ночь» «досрочно» — 2 ноября. Здесь пройдут пройдут экскурсии, мастер-классы, концерты, состоятся открытия новых выставок. В 14:00 начнется мастер-класс по изготовлению вышитой броши «Звездная ночь» Ван Гога. В 16:00 запланировано открытие персональной выставки живописи молодой пермской художницы Елены Загарских. В 17:00 в малом зале пройдёт презентация автобиографической книги Владимира Данилина «Danilin. Белая магия». В 18:00 начнётся экскурсия «Литературные легенды Дома Смышляева». В программе — знакомство с литературной легендой Дома, рассказ о бывших владельцах и гостях особняка, погружение в историю постройки и переустройства здания. Завершением «Ночи» станет концерт Пермского губернского оркестра «Грани классики», который начнется в 20:00. Для посещения концерта необходима предварительная регистрация на сайте библиотеки.

Весь вечер будет работать фотозона и просмотры литературы, состоятся показы шедевров мирового кинематографа и виртуальные экскурсии по музеям мира, экспонируется выставка керамики «Глиняные истории Алены Печенкиной».

Библиотека им. Пушкина, 2 ноября

Музей PERMM проведёт акцию в рамках выставки «Земля Музъем». В программе: мастерские для детей и их родителей, мини-лекции, экскурсии, арт-медиация.

Музей современного искусства PERMM, 3 ноября, 17:00

Центральным событием акции «Ночь искусств» в Пермской галерее станет выставка «Шедевры кремлевских мастерских». На протяжении всего вечера посетителей галереи ждут серии экскурсий, лекций, мастер-классов и концертов. В 18:00 пройдёт лекция «Иконописная мастерская Оружейной палаты Московского Кремля. Вклады в Верхнекамские храмы. Коллекции галереи: история поступления, изучения и популяризации собраний». Читает Нина Казаринова, кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник Пермской галереи.

Пермская художественная галерея, 3 ноября, 18:00

В Музее пермских древностей зрители пройдут через квесты, музыку и театр, и исследуют мифы и легенды палеонтологии, а также узнают об ископаемых растениях и животных и познакомятся с таким направлением как «криптозоология».

Музей пермских древностей, 3 ноября, 18:00

В Доме Мешкова на выставке «За кулисами и на сцене» можно увидеть настоящую «Золотую маску», послушать экскурсию от создателей выставки и попробовать себя в роли театрального гримёра. Также участников ждут мелодии из опер Глюка, Прокофьева, Сен-Санса, Чайковского в исполнении учащихся музыкального колледжа и путешествие в мир мюзикла и оперетты от дуэта Натальи Сафиуллиной и Гульназ Гариповой.

Дом Мешкова, 3 ноября, 17:00

В Историческом парке «Россия — моя история» откроется фотовыставка о постановках «Три сестры» в губернском городе». На экскурсиях и квестах по экспозициям участники смогут освежить и проверить свои знания о культуре и театральном искусстве в разные эпохи, а в игре «Музыкальная шкатулка» — вспомнить историю музыки и музыкальных инструментов. Впервые пермяки увидят фотографии постановок спектакля «Три сестры» Московского художественного театра с 1901 по 1916 годы. На снимках — исполнители главных ролей, легендарные русские актеры: Василий Качалов, Константин Станиславский, Ольга Книппер-Чехова. Вечером начнется представление, посвящённое Году театра в России.

Исторический парк «Россия — моя история», 3 ноября, 18:00

В рамках «Ночи искусств» состоится гала-концерт артистов Пермскоего театра оперы и балета: участвуют солисты Пермской оперы, артисты Пермского балета, хор и оркестр. Будут исполннены арии, дуэты и хореографические миниатюры из репертуарных постановок. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Пермский академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского, 3 ноября, 21:00

В 18:00 в галерее «Уникум» зрителей ждет экскурсия по животному миру и культуре Африки, в 19:30 кураторская экскурсия по выставке «Прокляты, но не забыты». В 21:00 начнется лекция «Театр времён Шекспира» в рамках театральной выставки «Я видел это!»

Галерея «Уникум», 3 ноября, 18:00

Благодаря Году театра большинство событий «Ночи» — театральные: целая палитра независимых и малобюджетных постановок. В Доме актёра детская студия «Оперение» покажет мюзикл «Мой плей-лист», в ДК «Искра» авторский театр «Белая овца» представит «Женитьбу» по Гоголю, в Театре-Театре пройдёт спектакль «Бременские музыканты» с тифлкомментированием для слабовидящих зрителей, в «Часовом заводе» состоится премьера музыкального спектакля по мотивам стихов Бориса Пастернака и Марины Цветаевой «Эпистолярный роман», созданного в содружестве культурного пространства «Часовой завод», «Свободного театра современного танца» и арт-группы «СМОГ».

Пермь, 3 ноября

XIV Международный фестиваль органной музыки

Продолжается XIV Международный фестиваль органной музыки (6+). 2 ноября инструментальное трио из Германии в составе Николая Гершака (орган), Беньямина Энгеля (саксофон) и Харальда Вайсхаупта (ударные) даст концерт из популярных произведений Баха, Вилла-Лобоса, Пьяццоллы, а также музыки из фильмов.

Органный концертный зал, 18:00

3 ноября органный фестиваль присоединяется к Всероссийской акции «Ночь искусств». Запланированы два вечерних концерта. На первом, в 18:00, орган будет звучать в дуэте с японской бамбуковой флейтой сякухати, продолжая знаменитую традицию фестиваля приглашать исполнителей на редких этнических инструментах. Сатоко Кавагое (орган) и Реисон Курода (сякухати) представят как классические произведения для органа, так и музыку современных японских композиторов и народные мелодии. Позже, в 21:00, этническую тему продолжит программа «Песни суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга и финской певицы Юлии Ковригиной-Фамба. Будет звучать музыка Яна Сибелиуса и других финских композиторов, но не только.

Органный концертный зал, 3 ноября, 18:00 и 21:00

4 ноября вечерний концерт посвящён музыке барокко. С произведениями Баха, Генделя, Вивальди и Порпоры выступят польский органист Богдан Нарлох, барочный консорт Tempo Restauro (Москва) и солисты Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Концертная сюита из оперы Николы Порпоры «Узнанная Семирамида» будет исполнена впервые в России.

Органный концертный зал, 4 ноября, 18:00

Тему камерной светской музыки продолжит вечер «При свечах» 5 ноября. На сцене — немецкий органист Мартин Штефан и солист Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владимир Миллер — обладатель редкого голоса бас-профундо. Прозвучит музыка Моцарта, Шуберта, Брамса, Листа и других композиторов.

Органный концертный зал, 5 ноября, 19:00

Закрывать фестиваль 6 ноября выпала честь вокальному ансамблю Intrada (Москва) и органисту из Австрии Роману Хаузеру. В программе — музыка Баха, Монтеверди и других старинных европейских композиторов, а также духовные сочинения русского композитора XVII века Василия Титова. Расшифровки записей Титова были сделаны специально для ансамбля Intrada.

Органный концертный зал, 6 ноября, 19:00

Как всегда, в программе органного фестиваля — концерты для детей. Органную историю «Кот в сапогах на новый лад» по мотивам сказки братьев Гримм расскажут лауреат всероссийского и международного конкурсов Мария Блажевич, орган (Томск) и народный артист России Владимир Гинзбург, художественное слово (Пермь).

Органный концертный зал, 2 ноября, 12:00

Неотъемлемая традиция фестиваля — участие в нем коллективов и солистов Пермской филармонии. 3 ноября состоится дневной концерт для всей семьи — «Порою музыка объемлет дух, как море…»: солисты Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер (сопрано) выступят вместе с начинающими музыкантами — лучшими воспитанниками музыкальных школ и колледжей.

Органный концертный зал, 3 ноября, 14:00

Пермский ТЮЗ представляет премьеру — спектакль «Гуд бай, Берлин» (12+ от 14 лет). Роман немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа «Чик. Гуд бай, Берлин!» называют главной подростковой книгой десятилетия. Написанный в 2010 году, он вскоре был переведён на 24 языка, а общий тираж книги по всему миру превысил 1 млн экземпляров. Главный герой этой истории — 14-летний Майк Клингенберг — искренне считает себя скучным неудачником. Но всё меняется в его жизни с приходом в класс новенького. Андрей Чикачов по прозвищу Чик доказывает Майку, что он отнюдь не тот, кем себя считает. Над постановкой работают режиссёр из Барнаула Константин Яковлев, художник из Санкт-Петербурга Екатерина Никитина и балетмейстер из Москвы Татьяна Безменова. Новый спектакль будет интересен не только подросткам и молодёжи, но и взрослым зрителям. Вместе с постановщиками и актёрами зрители отправятся в путешествие по землям Германии, которое обернётся для героев не только удивительными приключениями, но и настоящей дружбой и открытием друг друга и себя.

Пермский театр юного зрителя, 7, 8 ноября, 18:00.

В Перми выступит аккордеонист Фелисьен Брют (Франция) (6+). Его отличают новаторство и эклектичность: он не боится экспериментировать и неустанно открывает новые грани относительно молодого полиморфного музыкального инструмента, демонстрирует широкий спектр возможностей аккордеона, обращаясь к народной музыке и классике, современным композициям и собственным импровизациям, удивляя самой неожиданной трактовкой оригинальных произведений.

Частная филармония «Триумф», 5 ноября, 19:00

Здесь же Елена Войнаровская (6+) — в прошлом вокалистка легендарных FLЁUR, а ныне солистка собственного коллектива — даст акустический концерт, приуроченный ко дню рождения Елены. Набор используемых инструментов ограничится гитарой, фортепиано, флейтой и виолончелью. В этом почти классическом обрамлении прозвучат как старые, хорошо известные композиции, так и настоящие раритеты, в том числе неизданные и редко исполнявшиеся на концертах. Кроме самой вокалистки, в концерте примут участие флейтистка Алла Лужецкая и виолончелистка Дарья Богословская.

Частная филармония «Триумф», 6 ноября, 20:00

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