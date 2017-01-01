В Театральном сквере уберут 100-летний тополь

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Фото: Администрация Перми

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, по результатам инструментального обследования образца древесины тополя учёными ПГНИУ и ПГАТУ было выявлено, что внутри дерева идёт процесс гниения.

Было заявлено, что тополь представляет опасность для людей, особенно при сильных порывах ветра. Во время недавнего шквалистого ветра в начале этой недели с тополя уже падали ветки. В ближайшее время МКУ «Благоустройство Ленинского района» планово уберет аварийное дерево.