На «Заводе Шпагина» откроется форум «Корпоративный музей»

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Фото предоставлено оргкомитетом конкурса «Корпоративный музей-2019»

В этом году единственный в стране II Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» (16+) пройдёт в формате творческого форума и состоится с 7 по 9 ноября в культурно-рекреационном пространстве «Завод Шпагина». О программе конкурса сообщают организаторы мероприятия.

Всего на конкурс представлено 92 проекта от 44 участников из 32 городов Российской Федерации. Среди участников конкурса Ингосстрах, ПАО «Кировский завод», АО «Калининградский янтарный завод», а также региональные структуры крупных российских компаний — Газпром, «ЛУКОЙЛ», Роснефть, Сбербанк России, РЖД, Уралхим и другие известные российские компании.

В основе конкурса 17 номинаций, среди которых «Лучший корпоративный музей», «Лучшая экскурсионная программа», «Digital проект», «Музей для будущего», «Выставка года», «Лучший видеоролик о музее», «Лучшая публикация в СМИ о музее или событиях музея» и «Лучшая сувенирная продукция». Также в Год театра в России оргкомитет конкурса учредил специальную номинацию — «Лучший театральный музей».

Один из победителей уже известен — его определяли интернет-голосованием. Так, в номинации «Общественное признание» лидером стал Музей железных дорог АО РЖД, г. Санкт-Петербург.

Лучших в остальных номинациях выберет 7 и 8 ноября зкспертный совет, в состав которого входят руководители музеев-предприятий, признанные лучшими на первом конкурсе, ведущие эксперты, учёные, маркетологи и известные специалисты по связям с общественностью.

Кроме того, в рамках форума будут организованы мастер-классы и образовательные лекции. Так, независимый консультант по музейному проектированию, заслуженный работник культуры РФ Николай Никишин выступит с докладом «Корпоративные музеи России. «Небываемое бывает», а директор по развитию Бюро музейной сценографии «Метаформа» Ирина Кирюхина представит мастер-класс «Рождение корпоративного музея».

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте конкурса.