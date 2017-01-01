Экс-министр Игорь Стрункин получил условный срок за разглашение гостайны

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Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю сообщила, что краевой суд рассмотрел материалы уголовного дела по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» в отношении бывшего заместителя министра территориальной безопасности.

Суд приговорил Игоря Стрункина к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того суд лишил экс-министра права на один год занимать должность в органа местного самоуправления, связанные с допуском к государственной тайне.