Команда VERRA ставит перед собой новые задачи

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Фото предоставлено компанией VERRA

В компании VERRA произошли изменения в составе собственников. 100% доли перешли Роману Водянову, президенту компании VERRA, вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», сообщает пресс-служба компании.

За последний год компания под руководством Романа Водянова вышла на новый технологический уровень. Количество новых проданных автомобилей Toyota, Lexus и Porsche увеличилось более чем на 30%, продажи автомобилей с пробегом выросли на 50%. Запущены инновационные продукты, уникальные не только для региона, но и страны: VERRA подписка — сервис качественного владения автомобилем на привлекательных условиях, VERRA Travel — клуб путешественников под эгидой компании, VERRA Detailing — сервис индивидуализации автомобилей.

Фото предоставлено компанией VERRA

Алексей Новокшонов, основатель компании VERRA:

— Сегодня я спокоен за судьбу компании, развитию которой отдал более 20 лет жизни. Новый владелец имеет силы, энергию и долгосрочную стратегию развития. Разделяет ценности компании и брендов, официальным представителем которых является VERRA, что очень важно. Планы, над которыми Роман с командой работает — вдохновляют!

Фото предоставлено компанией VERRA

Роман Водянов, президент и владелец компании VERRA:

— VERRA — крупнейшая автомобильная компания в регионе. Она демонстрирует отличные операционные показатели и имеет колоссальный потенциал. Сильные бренды, профессиональная команда, одна из лучших в России, 50 тысяч клиентов — все это предпосылки для нового роста. Генеральным директором компании остается Анна Бояршинова. Мы продолжим работать над тем, чтобы компания развивалась и стала лучшей в России. В ближайшем будущем VERRA станет не только пермской, но и ведущей российской автомобильной компанией, приумножив количество представляемых брендов и счастливых клиентов в разных городах России.

Компания VERRA основана в 1998 году. Официальный дилер Toyota, Lexus и Porsche в Пермском крае. Имеет собственное подразделение по продаже иномарок с пробегом VERRA — автомобили с пробегом. Многократно получала звание «Лучший дилер России», «Лучший сервисный центр России» и Гран-при ведущих российских и мировых автомобильных премий.