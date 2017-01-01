Пять пермских спектаклей претендуют на «Золотые маски»

Впервые за последние годы в списке номинантов нет Теодора Курентзиса

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Фото: Антон Завьялов

В Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко состоялось объявление номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В списке немало сюрпризов. Впервые за последние годы не представлена (точнее, почти не представлена) пермская опера, нет в списках и имени Теодора Курентзиса. Зато нынешний главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Артём Абашев упомянут аж дважды.

Как и надеялись театралы, в драматических номинациях появился спектакль «Пермские боги», поставленный на малой сцене Театра-Театра Дмитрием Волкостреловым. Театр-Театр также уже привычно присутствует в номинациях, посвящённых мюзиклу, со спектаклем «Винил».

Очевидно, что вокально-пластический перформанс «Закрой мои глаза» стал для экспертов премии настоящей шарадой. К какой категории его отнести? В результате оказался в разделе «Опера», чем слегка скрасил расстройство по поводу отсутствия среди номинантов «настоящих» оперных спектаклей пермского производства.

Пермский балет традиционно на высоте — обе громкие премьеры, «Шахерезада» и «Баядерка», не избежали номинирования.

«Пермские боги» (Театр-Театр) фигурируют в четырёх номинациях: «Драма/Спектакль малой формы», «Драма/Работа режиссёра» (Дмитрий Волкострелов), «Драма/Работа художника» (Ксения Перетрухина), «Драма/Работа художника по свету» (Илья Пашнин).

Перформанс «Закрой мне глаза» (Пермский театр оперы и балета и фестиваль «Территория») представлен в четырёх номинациях: "Опера/Спектакль", «Опера/Работа режиссёра» (Анна Абалихина), «Опера/Женская роль» (Наталья Кириллова), «Опера/Мужская роль» (Константин Сучков).

Балет «Шахерезада» (Пермский театр оперы и балета) представлен в шести номинациях: «Балет/Спектакль», «Балет/Работа дирижёра» (Артём Абашев) и «Балет — современный танец/Работа балетмейстера-хореографа» (Алексей Мирошниченко), «Работа художника в музыкальном театре» (Альона Пикалова), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Алексей Хорошев).

«Баядерка» (Пермский театр оперы и балета) конкурирует с «Шахерезадой» в главной балетной номинации, а в целом номинирована восемь раз: «Балет/Спектакль», «Балет/Работа дирижёра» (Артём Абашев), «Балет — современный танец/Женская роль» (Полина Булдакова — Никия и Булган Рэнцэндорж — Гамзатти), «Балет — современный танец/Мужская роль» (Габриэл Лопес), «Работа художника в музыкальном театре» (Альона Пикалова), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Алексей Хорошев).

Мюзикл «Винил» представлен аж в восьми номинациях: «Оперетта — мюзикл/Спектакль», «Оперетта — мюзикл/Работа дирижёра» (Татьяна Виноградова), «Оперетта — мюзикл/Работа режиссёра» (Борис Мильграм), «Оперетта — мюзикл/Женская роль» (Анна Огорельцева), «Оперетта — мюзикл/Мужская роль» (Марат Мударисов), «Оперетта — мюзикл/Лучшая роль второго плана» (Илья Линович и Александр Гончарук), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Ирэна Белоусова), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Евгений Виноградов).

Приятно увидеть среди номинантов и бывших пермяков. Так, Георгий Исаакян номинируется как режиссёр за постановки в Детском музыкальном театре им. Сац и в «Геликон-опере». Особенно радостно за актрису Юлию Захаркину. В Театре-Театре её недостаточно ценили, а в Санкт-Петербурге ей, похоже, больше повезло. Певица Надежда Бабинцева далеко не в первый раз номинируется за роль, спетую в Екатеринбурге.