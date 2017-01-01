Авиакомпания AZUR Air запустила регулярные рейсы в Китай

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Фото: АО «Международный аэропорт «Пермь»

Первый регулярный рейс авиакомпании AZUR Air в Санью из Перми состоялся 30 октября. Загрузка первого рейса составила почти 100%: были заняты 334 кресла из 336. Об этом сообщает пресс-служба АО Международный аэропорт «Пермь».

Время полёта из аэропорта Большое Савино до острова Хайнань составило 8 часов 50 минут. Программа полётов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта — до 26 марта 2020 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на авиалайнере Boeing 767-300.