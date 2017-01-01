В этом году банки выдали пермякам на 8,6% автокредитов больше, чем в 2018 году

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По данным НБКИ и АВТОСТАТА, в третьем квартале 2019 года банки в Пермском крае выдали 7001 автокредит — это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что самый высокий рост выдачи автокредитов в третьем квартале 2019 года по сравнению с 2018 годом был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях, Чувашской Республике (+37,8%), а также в Тульской области (+35,8%).