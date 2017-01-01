Последний адрес. Последний портрет. Честное имя В Перми отметили День памяти жертв политических репрессий

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Фото: Дмитрий Окунцев

События Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября в Перми давно не ограничиваются официальным траурным митингом у памятника-звонницы на Егошихинском кладбище. В этот день и накануне проходит множество мемориальных событий, инициированных общественными организациями, в первую очередь — Пермским отделением Международного общества «Мемориал».

Вот уже в девятый раз Пермь присоединилась к всероссийской акции «Возвращение имён». 29 октября, накануне траурной даты, в саду Декабристов неравнодушные пермяки зачитывали вслух имена безвинно убитых земляков — жертв репрессий 1930-х—1950-х годов, реабилитированных посмертно. За два часа удалось произнести вслух около 400 имён, а за пять лет проведения этой акции в Перми прозвучала примерно половина из 7474 имён жертв 1937—1938 годов в нашем регионе: конюхи и слесари, служащие и шахтёры, колхозники и учителя; мужчины и женщины от 18 до 80 лет.

Как всегда, выступавшие дополняли скорбный список именами собственных родственников, читали стихи, призывали помнить и не дать повториться произволу. Самым ярким моментом акции стало поэтическое выступление актрисы Нины Соловей.

Председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов зачитал список людей, застреленных по политическим мотивам в современной России: Галина Старовойтова, Анна Политковская, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов, Наталья Эстемирова, Борис Немцов.

Впервые «Возвращение имён» было дополнено выставкой-инсталляцией «Последний портрет»: в саду Декабристов появились десятки портретов жертв репрессий, взятые из архивно-следственных дел. Перед каждым горела лампада.

В День памяти жертв политических репрессий в Перми появились три мемориальные таблички общероссийского проекта «Последний адрес».

Смысл акции — увековечить персональную память о тех, кто пострадал от политических репрессий. Главный её принцип — «Одно имя, одна жизнь, один знак». Каждый из мемориальных знаков размером чуть больше ладони посвящён памяти только одного человека.

Очередной знак проекта «Последний адрес» в городе Перми был установлен на фасаде дома №15 на ул. Борчанинова. На этом месте стоял дом, где жил учитель Фёдор Алексеевич Евсеев. Он был арестован 28 октября 1937 года, обвинён по «политической» 58-й статье и отправлен в лагеря ГУЛАГа, где 12 июля 1942 года умер от истощения. Реабилитирован посмертно в 1956 году. На церемонии о его судьбе рассказала внучка Ирина Валуй, жительница Санкт-Петербурга, прочитавшая письма Фёдора Алексеевича из лагеря, которые хранятся в семье.

Дом №65 на ул. Советской, у сквера Уральских добровольцев, стал «последним адресом» бухгалтера Сергея Ивановича Мальцева, который был арестован 4 ноября 1936 года, обвинён в антисоветской агитации, приговорён к шести годам лишения свободы, в 1937 году вновь обвинён и расстрелян 28 августа 1937 года. Реабилитирован посмертно в 1991 году. О судьбе Сергея Ивановича рассказал его сын Герман Мальцев.

Третий знак, установленный на фасаде дома №22 на ул. Ленина, посвящён памяти экономиста Александра Васильевича Пелевина, который был арестован 16 июля 1937 года, обвинён во вредительстве и расстрелян 14 января 1938 года. Реабилитирован посмертно в 1957 году.

Акция завершилась в Центре городской культуры, где пермяки собрались, чтобы услышать о судьбах пермяков, арестованных в годы «Большого террора», и посетить выставку «Последний адрес. Пять лет», посвящённую «Последнему адресу».

День памяти жертв политических репрессий

Фото: Дмитрий Окунцев

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