Пропавшая тюменская школьница была найдена в Перми

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Вчера, 30 октября, сотрудники Пермского линейного отдела МВД России сняли с поезда разыскиваемую 15-летнюю школьницу из поселка Боровский, Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Днем ранее, 29 октября, в Пермский линейный отдел МВД России поступила информация из Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» о том, что ими разыскивается несовершеннолетняя жительница Тюмени.

Пермские полицейские установили, что девушка приобрела билет на пассажирский поезд «Новосибирск — Минск» и следует в Пермь. После прибытия поезда в 5:18 на станцию Пермь-2 сотрудники правоохранительных органов доставили девушку в дежурную часть.

Как рассказала школьница, она ушла из дома, чтобы уехать на поезде в Пермь к своему новому другу, с которым она познакомилась через социальные сети.

Девушка была помещена в социально-реабилитационный центр города Перми «Милосердие», где вечером того же дня ее передали родителям.