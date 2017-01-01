В Перми может появиться ещё один технопарк

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Собственники ТД «Бирюса» планируют провести модернизацию и открыть там технопарк. О намерениях провести модернизацию ТД «Бирюса» «РБК-Пермь» рассказал председатель товарищества собственников «Бирюса-сервис» Владимир Ушаков.

Собственники планируют направить заявку в федеральную программу поддержки управляющих компаний технопарков в сфере высоких технологий. Требования жёсткие: общая площадь не менее 7 тыс. кв. м, наличие конференц-зала, коворкинга. Производством высокотехнологичной продукции должно быть занято не менее 80% площади технопарка.

В Перми уже находится крупнейший в стране частный технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital — его площадь составляет 86 тыс. кв. м. В 2020 году в планах у владельцев — увеличить его общую площадь до 95 тыс. кв. м.

В конце июня состоялось открытие центральной площадки технопарка — реконструированного корпуса №10 на шоссе Космонавтов, 111. Корпус площадью 13 тыс. кв. м включает в себя конференц-зал, переговорные комнаты для резидентов технопарка, офисы от 36 кв. м до 1000 кв. м и коворкинг.