Правительство России назвало предельный индекс роста платы за ЖКХ на 2020 год

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Так, в соответствии с распоряжением, плата за коммунальные услуги в Пермском крае во втором полугодии 2020 года вырастет не больше чем на 3%. При этом в первом полугодии 2020 года индексация платы не предусмотрена, сообщается на сайте правительства России.

Наибольший индекс роста платы за ЖКХ наблюдается в Чеченской Республике (6,5%) и Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), а наименьший — в Ненецком автономном округе (2,4%).