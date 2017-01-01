В Перми за год задолженность по аренде земли снизилась более чем на 73 млн руб.

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, по данным на 1 октября 2019 года общая сумма задолженности по арендной плате составляет 398 млн 700 тыс. руб. Это на 73 млн 900 тыс. руб. меньше, чем за аналогичную дату 2018 года, и на 202 млн 100 тыс. руб. ниже, чем в 2017 году.

По итогам трёх кварталов 2019 года, земельным должникам направлено 2902 претензии на общую сумму задолженности 104 млн 200 тыс. руб. Отмечается, что количество претензий в этом году вдвое превышает показатель 2018 года — 1420 писем.

В результате претензионной работы за девять месяцев этого года в бюджет Перми поступило 42 млн 40 тыс. руб. — это 40,3% от общего объёма долга.