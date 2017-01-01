Пермский край вошёл в «пилот» по налогообложению самозанятых

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Пермский край вошёл в перечень субъектов России, в которых Минфин проведёт эксперимент по применению нового налога на профессиональный доход, или налога на самозанятых. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал нормативно-правовых актов.

С 2019 года эксперимент уже запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он продлится до 2028 года.

Новый налог предусматривает, что граждане, которые оказывают платные услуги не привлекая наёмных сотрудников, должны платить налоги в размере 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.