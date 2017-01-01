Директора и техника УК осудили за сход с крыши снега на ребенка

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Установлено, что подсудимые не обеспечили контроль за надлежащим состоянием жилого фонда и своевременной уборкой и очисткой кровель дома в поселке Звездный на ул. Бабичева, 5, где 18 марта этого года с крыши дома на десятилетнюю девочку упала снежно-ледяная масса. В итоге ребенок получил тяжёлые травмы и ушибы. Сообщает прокуратура Пермского края.

Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора и техника управляющей компании МУП ЖКХ «Гарант» и признал их виновными по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд приговорил техника к 1 году 6 месяцам лишения свободы и штрафом в размере 100 тыс. рублей, а директор организации обязан выплатить штраф — 400 тыс. рублей. Также с МУП ЖКХ «Гарант» взыскано 700 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу представителей пострадавшего ребенка.