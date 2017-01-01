Депутат Заксобрания приобрёл пермский автохолдинг

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Фото предоставлено пресс-службой компании Verra. Фотограф: Анастасия Вяткина

Основатель холдинга VERRA Алексей Новокшонов окончательно вышел из автобизнеса, продав компанию депутату Заксобрания Роману Водянову. Это вторая часть сделки, во время первой в прошлом году Роман Водянов купил 49% компании, — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Автохолдинг VERRA основан в 1998 году. Имеет дилерства Toyota (на три центра в Перми), Lexus и Porsche, а также центр продаж подержанных автомобилей. Основные компании группы — ООО «Терра Моторс», ООО «Терра Авто», ООО «Терра Спорт», ООО «Авто-Прикамье». Их суммарная выручка в 2018 году превысила 6 млрд руб. Как отметили в компании, за последний год количество новых проданных автомобилей Toyota, Lexus и Porsche увеличилось более чем на 30%, продажи автомобилей с пробегом выросли на 50%.