В краевом минпромторге говорят, что штрафы собственникам НТО, вынесенные до решения Верховного суда, будут взысканы

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Фото: Сергей Федосеев

В министерстве промышленности и торговли Пермского края, курирующем сферу НТО, прокомментировали решение Верховного суда по отмене штрафов за размещение нестационарных торговых объектов (НТО):

«Верховный суд, оставив в силе решение Пермского краевого суда, при этом отказал в удовлетворении апелляционных жалоб истцов, которые добивались отмены применения штрафов с момента принятия изменений в региональный закон оба административных нарушениях. Учитывая, что данное решение Верховного суда вступает в силу с 30 октября 2019 года, все штрафы, назначенные за незаконное размещение НТО до этой даты, имеют законную силу и подлежат исполнению», — сообщают в минпромторге.

Важно отметить, говорят в министерстве, что решение Верховного суда не отменяет нормы правил благоустройства, запрещающих размещение НТО на земельных участках, не предназначенных для этих целей.

«Следовательно, органы МСУ могут продолжать работу по исполнению правил благоустройства, утверждённых местными законодательными актами, в том числе добиваясь демонтажа незаконно расположенных НТО в судебном порядке. В краевой закон об административных правонарушениях в этой части будут внесены изменения — в части закрепления конкретных виновных действий. Это позволит не только учесть позицию судебных органов, но и сохранить выработанные механизмы исполнения муниципальных актов, направленных на формирование комфортной городской среды», — считают чиновники.

В Законодательном собрании Пермского края также сообщили, что после получения определения Верховного суда будут рассмотрены возможные дальнейшие действия.