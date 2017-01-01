Пермских предпринимателей научат пользоваться мерами господдержки

Твитнуть Поделиться Поделиться

7 ноября с 9:00 в Перми, на площадке технопарка «Кванториум Фотоника», состоится уникальная стратегическая сессия, посвящённая мерам господдержки малого и среднего предпринимательства. О запланированном событии сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация, которую можно осуществить по ссылке.

Сессия будет организована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Пермский край стал одним из двадцати регионов, где проводится данное мероприятие.

По словам организаторов, в секциях стратегической сессии используется методология дизайн-мышления, а их формат предусматривает совместную работу предпринимателей и представителей госсектора. В мероприятии примут участие предприниматели региона, заместитель министра промышленности Пермского края Екатерина Макаренко, руководитель направления по работе с госсектором АО «Деловая среда» Жанна Хайрединова, представители университета «Синергия» и Министерства экономического развития РФ.

Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ:

— Благодаря подобным сессиям представители госаппарата и предприниматели могут погрузиться в единую методологическую среду и атмосферу бизнес-творчества, которая даст возможность совместно решить многие вопросы, учитывая мнения друг друга. Нам очень важно понимать, что чувствует предприниматель, когда он обращается за господдержкой, какие эмоции испытывает, с какими проблемами сталкивается, чтобы меры господдержки становились эффективнее и доступнее.

В результате сессии будет проведён анализ опыта получения предпринимателями поддержки, собрана обратная связь, разработаны и протестированы идеи по улучшению сервиса для её получения.

Мероприятие пройдёт при поддержке краевого минпромторга, Минэкономразвития РФ, университета «Синергия», а также АО «Деловая среда».