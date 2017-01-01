В краевой перинатальный центр закупят оборудование на сумму 4,8 млн руб.

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В Пермский краевой перинатальный центр приобретут инкубатор-трансформер (кувез) для выхаживания недоношенных и доношенных новорождённых, трансформируемый в открытую реанимационную систему. Об этом сообщает пресс-центр губернатора Пермского края.

Инкубатор применяется для поддержания необходимой влажности воздуха и уровня кислорода вокруг младенца, а также для поддержания температуры тела новорождённых с нарушением терморегуляции. Полное открытие трёх стенок отсека инкубатора даёт возможность при необходимости проводить оперативные вмешательства младенцу.

Инкубатор-трансформер поступит в Пермский краевой перинатальный центр до 15 декабря 2019 года.