Ночью на Комсомольском проспекте будет закрыто движение

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На участке от улицы Ленина до улицы Пермской с 00:00 до 6:00 31 октября будет перекрыто движение транспорта по четной стороне улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Закрытие движения связано с работами по укладке верхнего слоя асфальта в рамках реконструкции Комсомольского проспекта.

Напомним, что со 2 июля стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта. В этом году осуществляется благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, а в 2020 году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской.