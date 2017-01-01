Двух пермяков осудили за незаконную ловлю рыбы

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Как сообщает Орджоникидзевский районный суд, жители Перми в мае этого года рыбачили при помощи сетей — запрещённого орудия лова рыбы — в период, когда на Воткинском водохранилище действовал нерестовый запрет.

Двое мужчин на лодке незаконно выловили 16 рыб двух видов: 14 экземпляров жереха общей стоимостью 12 950 руб. и два язя на сумму 1 тыс. руб. Общая сумма ущерба составила 27 900 руб.

Подсудимые признали свою вину, один из них частично возместил имущественный ущерб.

В результате суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 1 год 3 месяца, а также с подсудимых в счёт материального ущерба в пользу Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взыскано 13 950 руб.