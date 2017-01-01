В Перми прошёл форум ЖКХ Эксперты, представители власти и активные жители обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ

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Фото: Виктор Михалев

Вчера, 29 октября, в Перми на площадке Пермского национального исследовательского политехнического университета прошел VI форум «ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка». Форум состоялся при поддержке Пермской городской думы, администрации города и партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и Пермской городской думы, федеральные эксперты, представители администрации Перми и правительства края, а также УК, ТСЖ, ТОСов и просто активные жители. Участники форума обсудили основные проблемы отрасли и предложили способы их решения.

В начале форума федеральные эксперты в качестве основных проблем отрасли назвали отсутствие эффективных механизмов распоряжения общедомовым имуществом (подвалы, колясочные), нежелание собственников ходить на общедомовые собрания, высокий износ сетей, рост аварийного жилья, низкая эффективность работы УК и ТСЖ. При этом сложная ситуация в отрасли, высокий износ инфраструктуры, запредельные потери ресурсов, низкое качество услуг, по мнению администрации, определяют готовность отрасли к инновациям, необходимым для обеспечения благоприятных условий проживания жителей.

Председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Михаил Борисов сообщил, что все темы, которые обсуждаются, сформированы из запросов жителей Перми и Пермского края. «На сегодняшний день к нам поступает большое количество обращений в сфере ЖКХ в ходе прямых линий и в приёмные, и, соответственно, на них необходимо реагировать. Люди порой не знают, куда обращаться и как принимать участие в федеральных программах. Наша задача — их консультировать, помогать, вовлекать инициативных жителей в процесс благоустройства и реализовывать их планы», — пояснил Михаил Борисов.

В частности, на форуме обсуждались перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства, новой системы обращения с ТКО, организация капитального ремонта многоквартирных домов, осуществление общественного контроля, вопросы кадрового обеспечения отрасли ЖКХ и развитие энергоэффективности.

Председатель Пермской городской думы, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин отметил, что этот форум фактически вырос из партпроекта «Школы грамотного потребителя». Кроме того, большая часть тем, поднятых на форуме, сильно перекликается с реализацией национальных проектов «Жильё и городская среда», «Экология», «Образование», программой «Формирование комфортной городской среды» и двумя партийными проектами — «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

«Сегодня вся страна реализует, в соответствии с указом президента, национальные проекты, которые ставят перед муниципальными и краевыми властями новые задачи. На следующую трёхлетку развитие инфраструктуры ЖКХ обозначено как один из приоритетов бюджетной политики края. При этом в бюджете края заложен ресурс на софинансирование, так как для краевого правительства поддержка муниципалитетов остаётся одним из ключевых направлений. Отмечу, что благодаря финансированию и активному взаимодействию властей поставленные задачи выполняются в очень быстром темпе, а наш колоссальный опыт позволяет двигаться в правильном направлении», — заявил Юрий Уткин.

Депутат Государственной думы Игорь Сапко рассказал о результатах и перспективных направлениях реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», так как, по экспертным оценкам, сегодня в улучшении своих жилищных условий нуждаются около половины россиян. По словам Игоря Сапко, уникальность нацпроекта «Жильё и городская среда» в том, что он должен сочетать несочетаемое. Во-первых, нужно обеспечить доступным жильём огромное количество семей и при этом поднять стоимость квадратного метра. Во-вторых, вывести из отрасли десятки недобросовестных застройщиков и при этом не потерять объёмы ввода жилья. А в-третьих, выполнить государственную задачу по расселению людей из аварийного фонда, но использовать на это негосударственные финансовые источники.

При этом на итоги реализации нацпроекта может повлиять реформа жилищного строительства. «Начало реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» совпало с переходом на эскроу-счета, который, к сожалению, может стать сдерживающим фактором жилищного строительства. Несмотря на это, уже 2019 году нам надо ввести порядка 88 млн кв. м жилья, а к 2024 году — 120 млн кв. м. При этом эта задача должна ещё решаться без ущерба для будущих жителей. Для этого правительство уже разработало стандарт комплексного развития территорий, чтобы исключить застройку целых микрорайонов без создания социальной инфраструктуры», — добавил Игорь Сапко.

Главная задача этого форума состояла в том, чтобы собрать за «круглым столом» представителей УК и ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций, городских властей и экспертов, для того чтобы они могли в ходе обсуждения найти пути решения проблем в сфере ЖКХ.

Поэтому по итогам форума была принята резолюция, которую направят по соответствующим министерствам и ведомствам. В резолюцию вошли предложения, поступившие в ходе обсуждений на четырёх круглых столах. Например, было предложено создать в регионе фонд благоустройства, решить вопрос с утилизацией строительного и крупногабаритного мусора, обязать УК и ТСЖ оборудовать места для приёма использованных лампочек и батареек, организовать в Перми курсы повышения квалификации для представителей УК и привлечь к созданию этих курсов профсообщество и т. д.

Также в рамках форума было подписано соглашение между региональным отделением партии «Единая Россия» в Пермском крае и НП «ЖКХ Контроль» о совместной деятельности по контролю в сфере жилищно-коммунального законодательства. Зампредседателя Общественного совета Министерства строительства и ЖКХ РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что это соглашение позволит координировать деятельность в сфере контроля и в целом улучшить состояние отрасли. «Каждый регион имеет свои отличительные особенности. Но Пермский край — это уникальная площадка, где контроль осуществляют не только общественные организации, но и жители, создано множество интересных и необычных проектов в сфере ЖКХ», — добавила Светлана Разворотнева.