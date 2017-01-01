В Перми появилась комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий

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Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании комиссии по восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий. Возглавила комиссию замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В состав комиссии также вошли представители мэрии, депутаты гордумы, члены общественной организации «Мемориал», городского совета Ассоциации жертв политических репрессий, Пермского государственного архива социально-политической истории, городского архива и вузов. Городская комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий создана для оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также для координации деятельности органов власти и общественных объединений, содействующих реализации защиты прав жертв политических репрессий.

В ряд функций городской комиссии входит решение проблем социальной защиты реабилитированных жертв политических репрессий, а также консультация по вопросам, связанных с предоставлением льгот и выплат.