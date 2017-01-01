В ЗС внесли законопроект о создании Кишертского муниципального округа

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Земское собрание Кишертского муниципального района 28 октября внесло в краевой парламент проект закона об объединении поселений Кишертского района в муниципальный округ.

Согласно пояснительной записке, объединение не поддержали только депутаты Андреевского сельского поселения. Однако, по 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», объединение поселений в муниципальный округ невозможно, только если против него проголосовало население двух и более поселений.

Предполагается, что законопроект рассмотрят на пленарном заседании Заксобрания в ноябре.

Напомним, что 24 октября депутаты краевого парламента одобрили в двух чтениях законопроекты, предусматривающие образование новых муниципалитетов — Бардымского и Еловского муниципальных округов. В результате количество муниципальных округов в крае выросло с 10 до 12. После того как законопроект о создании Кишертского муниципального округа поддержат краевые депутаты, в крае останется всего семь районов.