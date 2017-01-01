Пермская кадетская школа признана лучшей в России

Твитнуть Поделиться Поделиться

Лауреатом федерального конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая кадетская школа — 2019» стала Пермская кадетская школа №1, а её директора наградили почётным знаком «Директор года — 2019», сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

Конкурс «100 лучших школ России» проводится в рамках VII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». Лауреатами конкурса становятся лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании.