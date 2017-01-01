Гремяченская компания по заготовке древесины выплатит более миллиона рублей за незаконную рубку леса

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ООО «Капитал-3» из Гремяченска в период проведения работ по заготовке древесины незаконно вырубило 115,3 куб.м. ели. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Компании на основании договора аренды для заготовки древесины был выделен 7 квартал 24 Нижне-Усьвенского участкового лесничества ГКУ «Чусовское лесничество» площадью 10,5 гектаров. В ходе освидетельствования лесосек надзорным органом был установлен факт незаконной вырубки леса.

За выявленные правонарушения по результатам осмотра мест рубок в 2018 году ООО «Капитал-3» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.28 КоАП Российской Федерации на сумму 1 млн 820 тыс. рублей.