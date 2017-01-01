Завод им. Дзержинского погасил задолженность за электроэнергию

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Машиностроительный завод имени Дзержинского рассчитался с долгами перед энергетиками, сообщают в пресс-службе Пермэнергосбыта.

Напомним, сумма долга составляла 10 млн руб. О том, что предприятие расплатится с долгами, ранее сообщал конкурсный управляющий завода Александр Еремин.

Ранее ситуацию на Пермском машзаводе им. Дзержинского (ФГУП ЗИД), как сообщали СМИ, обсудили в Москве на совещании, которое прошло в Минпромторге РФ под председательством директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Дмитрия Капранова.

По итогам совещания принято решение о разработке и заключении мирового соглашения между предприятием и ФНС, на основании которого будут сняты ограничения со счетов предприятия и обеспечена работа по исполнению им гособоронзаказа, — предприятие выпускает взрыватели и пиротехнику. Цеха, ранее выпускавшие большую часть гражданской продукции, законсервированы в ходе затяжной процедуры банкротства.

Ситуация на заводе обострилась этой осенью, когда стало известно, что в текущем году ЗиД не смог заключить контракт на исполнение гособоронзаказа, поскольку его счета арестованы налоговой службой. Работники завода готовы были выйти на митинг, но после того как стало известно, что предприятие может получить ГОЗ, отказались от своих намерений.