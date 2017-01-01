В Подмосковье арестовали пермяка, у которого нашли более 10 кг синтетических наркотиков

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В районе города Клин в автомобиле полицейские нашли более 10 кг синтетических наркотиков, находившийся в машине мужчина арестован. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин совместно с коллегами из 1-го батальона 1-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в автомобиле, припаркованном на автозаправке в деревне Лаврово, задержан 36-летний житель Перми, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств, — рассказала она.

В ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли 12 пакетов с веществом светлого цвета. В ходе химического анализа было установлено, что это наркотическое средство метилэфедрон. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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