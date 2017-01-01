Суд оштрафовал сотрудника магазина за продажу алкоголя несовершеннолетнему

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По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце августа этого года группа активистов проводила рейд по торговым точкам в Кишертском районе.

Продавец одного из продуктовых магазинов продала четыре бутылки пива 17-летнему покупателю. Активисты немедленно обратились к полицейским с сообщением о совершенном нарушении.



Стражи порядка составили на женщину протокол об административном правонарушении. В итоге суд назначил виновной штраф в размере 15 тысяч рублей.