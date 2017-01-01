За отравление семьи угарным газом осуждён бывший руководитель управляющей компании в Чусовом

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Руководителя ООО УК «Скальный», которое обслуживало дом в посёлке Скальном Чусовского района, осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Бездействие подсудимого привело к скоплению продуктов горения газа, из-за чего мать и несовершеннолетний ребёнок, проживающие в квартире, получили острое отравление окисью углерода. Этот инцидент произошел 12 марта 2019 года.

Суд приговорил виновного к ограничению свободы сроком на 1 год 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами, сроком на 2 года 2 месяца, а потерпевшие могут взыскать компенсацию морального вреда в гражданском порядке.