УФАС обязало «Т Плюс» обеспечить дом в Перми теплом



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ПАО «Т Плюс» обязано до 1 ноября заключить договор теплоснабжения с ТСЖ «Норильская, 15». Такое предупреждение поставщику тепла выдало Пермское УФАС России, усмотрев в действиях компании признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По мнению антимонопольного органа, ПАО «Т Плюс», отказав потребителю тепла в заключении договора теплоснабжения, злоупотребило своим доминирующим положением на рынке коммунальных услуг.

Свой отказ ПАО «Т Плюс» аргументировало тем, что не является единой теплоснабжающей организацией для ТСЖ «Норильская, 15», поскольку сети компании не имеют непосредственного присоединения к теплопотребляющим установкам товарищества, а также затраты на содержание сетей в зоне теплоснабжения многоквартирного жилого дома учтены в тарифе ООО «ПСК» — дочерней организации ПАО «Т Плюс».

Однако, как установило Пермское УФАС России, у ПАО «Т Плюс» в действительности нет правовых, экономических и технологических причин для отказа в заключении договора теплоснабжения с ТСЖ «Норильская, 15».

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:

- Выяснилось, что ПАО «Т Плюс», несмотря на наличие у него дочерней структуры ООО «ПСК» со статусом ЕТО, продолжало в отдельных случаях выступать в роли теплоснабжающей организации для ряда ТСЖ, находящихся в зоне действия ООО «ПСК», и заключало с товариществами договоры теплоснабжения. Таким образом, отказ ПАО «Т Плюс» заключить договор теплоснабжения с ТСЖ «Норильская, 15» в то время как с аналогичными организациями такие договоры заключались, свидетельствует о том, что теплосетевая компания подходила к этому процессу произвольно, опираясь на собственное усмотрение. Антимонопольная служба усмотрела в действиях ПАО «Т Плюс» необоснованную дискриминацию потребителя тепла.

Пермское УФАС России предупредило ПАО «Т Плюс» о необходимости исключить в деятельности компании признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранив дискриминацию по отношению к ТСЖ «Норильская, 15».

ПАО «Т Плюс» должно исполнить предупреждение до 1 ноября, сообщают антимонопольщики. В противном случае надзорное ведомство возбудит дело о нарушении законодательства.

В ПАО «Т Плюс» не согласны с предупреждением антимонопольного органа, сообщают в ресурсоснабжающей компании. Энергетики настаивают, что надлежащим поставщиком для ТСЖ «Норильская, 15» является ООО «Пермская сетевая компания», что подтверждается многочисленными судебными решениями о взыскании задолженности с ТСЖ в пользу «Пермской сетевой компании».