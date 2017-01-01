Прокуратура вынесла предупреждение главе Лысьвы

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По данным прокуратуры Пермского края, в Лысьвенском городском округе было обнаружено скопление строительного мусора, которое образовалось из-за разрушения аварийного здания. При этом опасная территория не была ограждена.

Такое бездействие администрации города влечёт нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, а непринятие мер безопасности создаёт угрозу жизни и здоровья граждан.

По итогам проверки прокуратура вынесла главе администрации Лысьвы Александру Гончарову предупреждение, которое было рассмотрено и частично удовлетворено. По факту того, что свалка строительного мусора не была ликвидирована, городская прокуратура направила в суд административное исковое заявление, которое было удовлетворено, о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить нарушения.