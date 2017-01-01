Пермский край закупил девять пожарных автомобилей за 58 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае подвели итоги аукциона на закупку девяти пожарных комплексов, сообщает краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Победителем аукциона стало ООО «Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника»».

До февраля 2020 года пожарные комплексы будут распределены между краевыми пожарными частями по потребности. Всего из бюджета Пермского края на приобретение пожарных машин было направлено 58 млн руб. в рамках государственной программы «Безопасный регион».

По сообщению краевого министерства территориальной безопасности, пожарные комплексы представляют собой транспортное средство для тушения пожаров (пожарная автоцистерна), укомплектованное пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. В соответствии с техзаданием, пожарный автомобиль должен иметь полную комплектацию — от пожарного насоса до средств подачи огнетушащих веществ, а кроме того, иметь функцию подачи компрессионной пены.