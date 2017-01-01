Этой ночью будет перекрыто движение на участке Комсомольского проспекта

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Ночью 30 октября в Перми будет закрыто движение транспорта на участке Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской, по чётной стороне, с 00:00 до 6:00 30 октября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Перми.

На участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта. Работы проводятся в рамках реконструкции Комсомольского проспекта.