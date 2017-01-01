В поликлинике на Транспортной, 27 обрушился потолок По данным минздрава, пострадавших в инциденте нет

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Фото 2gis

Часть потолка обрушилась в помещении для картотеки в Городской клинической поликлинике №4. Информацию в социальных сетях «Новому компаньону» подтвердили в краевом минздраве.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения уточняет, что упало несколько плиток. Сейчас подрядчик, ответственный за ход ремонта в поликлинике, устраняет последствия инцидента.

В ходе происшествия никто не пострадал.

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