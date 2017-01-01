ПЗСП представляет свою продукцию на международном форуме и выставке высотного и уникального строительства

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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia стартовали 29 октября в Екатеринбурге. ООО «Торговый дом ПЗСП» представляет на выставке окна премиум-класса, идеально подходящие для высотных зданий, сообщает пресс-служба ПЗСП.

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Окна Schüco производства ПЗСП держат ветровую нагрузку, могут быть изготовлены высотой 3 м и более. Благодаря использованию фурнитуры Schüco и фирменных уплотнителей, число рекламаций на качество окон сводится к минимуму.

ПЗСП имеет свой производственный цех, оснащённый согласно требованиям и при технической поддержке фирмы Schüco, многолетний опыт по изготовлению и установке пластиковых окон. Предприятие постоянно обучает своих сотрудников и повышает их квалификацию.

Отметим, что поставки окон ПЗСП ведёт на объекты по всей России — Пермь, Ижевск, Казань, Екатеринбург, — и даже за её пределы, например,

в Монголию.

Заказать окна, конструкции из ПВХ, а также изделия из закалённого стекла можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8(800)300-79-77.

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