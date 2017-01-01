После перехода на эскроу-счета цены на квартиры в Перми выросли на 6,7%

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Фото: Константин Долгановский

С 1 июля по 1 октября цены на квартиры в новостройках Перми выросли на 6,7% (с 59,6 тыс. руб за 1 кв. м до 63,7 тыс. руб.). Такие данные приводят аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

Это второй показатель по росту среди городов-миллионников, Пермь уступает лишь Новосибирску (7,3%). При этом цены выросли почти во всех крупных городах, за исключением Екатеринбурга и Омска.

В среднем по России рост составил 4%.