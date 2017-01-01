Владимир Путин наградил Анатолия Дашкевича вместе с Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих

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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» Анатолию Дашкевичу, заместителю главы горадминистрации Перми, начальнику департамента дорог и благоустройства администрации города Перми, с формулировкой «за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу».

Информация об этом размещена на портале Государственной системы правовой информации.



Этим же указом Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени актёров Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.



Кроме того, в числе награждённых есть ещё один представитель Перми — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена директор филиала ООО «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова.