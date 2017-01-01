Выручка «Уралкалия» выросла на 22%

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Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 9 месяцев текущего года составила 64,9 млрд руб. против 5,3 млрд руб. убытка за аналогичный период 2018 года. Выручка компании выросла на 22% — до 132 млрд руб., сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Общий долг компании на 30 сентября составил 322 млрд руб., не изменившись за последний квартал.

В компании объясняют рост чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 70,21 млрд руб. «в основном увеличением положительных курсовых разниц на 56,67 млрд руб. в связи с изменениями курса валют, а также ростом цен на калийные удобрения».



