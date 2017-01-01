ФК «Звезда» наконец-то сыграет в манеже «Пермь Великая»

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Пермский футбольный клуб «Звезда», выступающий в третьей по силе профессиональной лиге России — ПФЛ, — впервые сыграет официальный матч не на одноимённом стадионе, а в манеже «Пермь Великая» (ул. Куйбышева, 126а).

Это будет матч 17-го тура ОЛИМП-первенства ПФЛ с «Лада-Тольятти», который станет для команд заключительным в 2019 году и состоится в воскресенье, 3 ноября. Игра начнётся в 19:00.

В клубе сообщили, что цена билета на любые сектор, ряд и место трибун манежа составит 100 руб. Билеты продаются на официальном сайте «Звезды», а в день игры откроется продажа и в кассах манежа.

Отметим, что «Звезда» пока сыграла один матч в манеже — товарищеский против екатеринбургского «Урала-2».