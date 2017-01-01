Организаций Прикамья должны кредиторам более 400 млрд рублей

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По данным Пермьстата, кредиторская задолженность организаций Пермского края на конец второго квартала 2019 года составила 467 млрд 203 млн рублей. Это на 87 млрд 194 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В эту же сумму включаются и просроченные выплаты по кредитам. Они составили 38 млрд 936 млн рублей. Дебиторская задолженность организаций Пермского края за второй квартал 2019 года составила 367 млрд 324 млн рублей. Из общей суммы дебиторской задолженности 33 млрд 184 млн значатся, как просроченные.