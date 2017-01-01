На VIII Форуме сельской молодёжи обсудят цифровизацию АПК и инновационные направления его развития

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С 1 по 3 ноября 2019 года состоится VIII Форум сельской молодёжи Прикамья. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края совместно с Пермским аграрно-технологическим университетом и региональным отделением ОМОО «Российский союз сельской молодёжи» соберут ребят для активного общения друг с другом и знакомства с возможностями и перспективами аграрного бизнеса.

Кроме того, в программе форума запланированы встречи с успешными молодыми предпринимателями и руководителями сельскохозяйственных предприятий, презентация и обсуждение проектов, затрагивающих интересы сельской молодёжи в сфере молодёжного предпринимательства и активизации социальной активности.

Участники форума — это студенты и преподаватели средних профессиональных и высших образовательных учреждений аграрного профиля Пермского края, молодые специалисты предприятий АПК, работники коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйств, руководители передовых сельхозпредприятий, специалисты по делам молодёжи, представители молодёжных общественных организаций.

Образовательный блок форума включает в себя шесть основных направлений:

— инновационные направления в развитии современного АПК;

— механизмы создания и государственной поддержки агробизнеса;

— современный специалист АПК: основные требования, условия труда;

— меры государственной поддержки молодого специалиста в АПК Пермского края;

— фермеры и малый бизнес: примеры успешной реализации бизнес-идей в АПК Пермского края;

— применение цифровых технологий в сегменте агробизнеса.

Форум сельской молодёжи Прикамья проходит на территории региона с 2012 года.

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