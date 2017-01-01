Пермский край получит более 60 млн руб. на строительство и ремонт сельских домов культуры

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края, в 2021 году будет построен новый сельский Дом культуры в деревне Песьянка Пермского района, а в 2022-м будут капитально отремонтированы Ильинский дом культуры и Култаевский культурно-досуговый центр.

Новый сельский Дом культуры в деревне Песьянка будет работать для шести соседских территорий и вместит в себя концертный зал на 150 мест. Кроме того, в здании разместятся помещения для клубной деятельности и библиотечный пункт. В ходе капитального ремонта Култаевского культурно-досугового центра и Ильинского дома культуры будут отреставрированы фасады, пройдёт замена кровель, окон и дверей. Масштабная реконструкция коснётся зрительных залов и сцены.

Проекты реализуются благодаря федеральной поддержке: в рамках нацпроекта «Культура» Пермскому краю была выделена сумма в размере 61 млн 350 тыс. руб. Также софинансирование из регионального бюджета составит 21 млн 270 тыс. руб., а из муниципальных бюджетов — более 2 млн руб.