В День народного единства в Перми будет запрещена продажа алкоголя

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В понедельник, 4 ноября, в Перми в местах розничной торговли будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции, сообщается на сайте администрации города.

Соответствующее постановление принято правительством Пермского края 10 октября 2011 года. Нарушение этого требования влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., а на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.